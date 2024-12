Sport.quotidiano.net - NOTIZIARIO. Squadra al lavoro. Chiosa da valutare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vacanze terminate per l’Arezzo che ieri si è ritrovato a Rigutino per riprendere gli allenamenti dopo la settimana di stop concessa da Troise al gruppo per il periodo di Natale. Il conto alla rovescia per la ripresa del torneo è cominciato. Gli amaranto torneranno in campo il 6 gennaio, al comunale, quando ospiteranno la Vis Pesaro. Da monitorare le condizioni di Marcodopo il problema muscolare accusato nella ripresa contro il Campobasso. Il difensore verrà gestito in questi primi giorni della settimana e la sua presenza per la partita dell’Epifania contro i marchigiani rimane in dubbio. Saranno, invece, sicuramente ancora assenti sia Chierico che Damiani. Per il primo il ritorno è previsto per metà gennaio, mentre per il secondo ci vorrà qualche settimana in più.