Mistermovie.it - Mister Movie | I 10 Film Più Attesi di Gennaio 2025: Un Inizio Anno Ricco di Sorprese

Leggi su Mistermovie.it

Dopo un dicembre 2024 dominato da drammi emozionanti, horror e blockbuster,si prepara a offrire una ventata di azione, risate eritorni sul grande schermo.Iin arrivo aCon sequel di successo, remake e nuove produzioni, il mese promette di accontentare ogni genere di pubblico. Ecco la classifica deipiùdi, secondo i dati raccolti da Diesel Labs.Wolf Manclass="wp-block-heading">Data di uscita: 17Piattaforma: UniversalGenere: Drammatico/OrroreCon un punteggio di attenzione del 100%, Wolf Man si impone come ilpiù atteso del mese. Il remake targato Blumhouse del classico del 1941 promette un’esperienza horror moderna e intensa, capace di catturare una nuova generazione di spettatori.One of Them Daysclass="wp-block-heading">Data di uscita: 17Piattaforma: SonyGenere: CommediaLa nuova commedia con Keke Palmer e SZA è al secondo posto per hype, conquistando il pubblico con una trama fresca e un cast stellare.