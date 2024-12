Oasport.it - LIVE Tour de Ski 2025, 20 km tl Dobbiaco in DIRETTA: gara ad intervalli, azzurri per stupire. Uomini alle 11.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle due 20 km a tecnica libera in programma a(Italia) valide per ilde Ski 2024-. Si riparte immediatamente dopo la giornata di riposo di ieri. Gli atleti dovranno cimentarsi in una dellepiù toste del programma della competizione, la prova contro il tempo a skating: si preannuncia quindi una tornata cruciale per le ambizioni dei candidati alla vittoria finale.Al contrario del programma domenicale, saranno glia inaugurare la kermesse. Johannes Klaebo si è accaparrato sia la sprint che la mass start in classico, proponendosi come indiziato principale alla conquista delde Ski. Il fuoriclasse norvegese vorrà dettare legge anche quest’oggi: gli avversari da tenere d’occhio saranno i compagni di squadra Harald Amundsen, Martin Nyenget, Jan Jenssen e Simen Krueger.