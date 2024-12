Oasport.it - LIVE Paolini-Paquet 6-0, 2-1, Italia-Francia 1-0 United Cup in DIRETTA: azzurra davanti ‘on serve’ nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Non tira su il dritto difensivo la francese: BREAK!15-40 Sotterra malamente il dritto anomalo.15-30 Molto bene con il cross di rovescio Jas! Lo ha ritrovato dopo gli errori a inizio parziale!15-15 In corridoio il lungoriga di rovescio.15-0 Non risponde di dritto Jasmine.2-1 Servizio in kick e game!A-40 In rete il rovescio difensivo di.40-40 Altro errore, un po’ troppi in questa fase del match.40-30 Attacco di dritto anomalo e comoda volèe!30-30 Altro bel rovescio della transalpina, che quando finisce in avanti è pericolosa.30-15 Altra prima vincente!15-15 Rimedia con il servizio la n.5 virtuale WTA. Se vince oggi torna 4^.0-15 Errore di rovescio di, il 4° del set.1-1 Si sblocca la francese.40-15 Brava! Comanda il giocoe chiude con il rovescio lungoriga.