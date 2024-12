La leggenda del Manchester United lascia il Plymouth speciale con il club ultimo in classifica

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-31 14:50:00 Giorni caldissimi in redazione!Wayne Rooney ha ringraziato i tifosi delArgyle per i “ricordi che condivideremo per sempre” dopo aver concluso il suo regno di 25 partite come allenatore con iline a quattro punti dalla salvezza.Il debuttante manageriale Rooney era sotto pressione dopo aver supervisionato una serie di una vittoria in 14 partite, inclusa una sconfitta per 2-0 contro i rivali retrocessione dell’Oxforddomenica che è stata la quarta sconfitta esterna consecutiva dell’Argyle senza segnare.“Alla Green Army, grazie per aver reso le partite dell’Home Park così speciali”, ha detto il 39enne, che ha anche elogiato il suo staff tecnico, il presidente delSimon Hallett e il direttore del calcio Neil Dewsnip.“Sono ricordi che condivideremo per sempre.