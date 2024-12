Agi.it - La crisi climatica ha flagellato l'Italia nel 2024

Leggi su Agi.it

AGI -sempre più sotto scacco della. Nel, e per il terzo anno consecutivo, sono stati oltre 300 gli eventi meteo estremi che hanno colpito la Penisola, arrivati a quota 351. Un numero in costante crescita negli ultimi dieci anni: gli eventi meteo estremi sono aumentati di quasi sei volte, del 485%, rispetto al 2015, quando ne furono registrati 60. A pesare di più negli ultimi dodici mesi l'aumento dei danni da siccità prolungata (+54,5% rispetto al 2023), da esondazioni fluviali (+ 24%) e da allagamenti dovuti alle piogge intense (+12%), con un'divisa in due tra poca e troppa acqua. È quanto rileva l'Osservatorio Città Clima di Legambiente nel bilancio realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol, che sottolinea come il nostro Paese ancora una volta si sia fatto trovare impreparato anche in questi ultimi giorni di fine anno contrassegnati da piogge, mareggiate e venti forti.