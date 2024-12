Agi.it - Incendio in un palazzo a Torino, morta una ragazza di 25 anni

Leggi su Agi.it

AGI - Unadi 25stanotte a, dopo che in un edificio di corso Vittorio Emanuele II, in centro città, è divampato un. Da quanto si apprende, ad andare in fiamme è stato un appartamento al piano terra, dove abita una famiglia di origini filippine. Il padre della, che è il custode del, e la madre sono rimasti feriti. L'intero stabile è stato dichiarato inagibile ed è stato evacuato. Sul posto, poco dopo l'allarme, sono arrivati i Vigili del fuoco e la polizia. Ancora da accertare le cause che hanno fatto scaturire e diffondere le fiamme, anche se dai primi rilievi e dalle prime ricostruzioni sembra che a originare il tutto sia stato un corto circuito.