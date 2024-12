Il discorso di fine anno di Mattarella | Mai come ora la pace grida la sua urgenza E su Cecilia Sala | Speriamo di rivederla presto in Italia – La diretta

Leggi su Open.online

«Maiadesso lala sua». È ancora una volta l’appello a far tacere le armi, su tutti i fronti, ad aprire ildidi Sergio. Nel consueto messaggio aglini, il capo dello Stato ricorda i conflitti in corso, la corsa al riarmo, ma rivolge anche un pensiero anche a, la giornalista 29enne incarcerata a Teheran dal 19 dicembre scorso.L’appello alla«Nella notte di Natale si è diffusa la notizia che a Gaza una bambina di pochi giorni è morta assiderata», ricorda il presidente della Repubblica in apertura del suo. E quella stessa notte, aggiunge, «feroci bombardamenti russi hcolpito le centrali di energia delle città dell’Ucraina per costringere quella popolazione civile al buio e al gelo». Tutto ciò mentre gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas «vivono un secondo inizio diin condizioni disumane».