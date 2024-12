Calciomercato.it - Il borsino dei portieri, chi sale e chi scende: Carnesecchi e Stankovic top, Di Gregorio ordinario

La diciottesima giornata di Serie A si è chiusa ieri con Bologna-Verona e Como-Lecce: ildeiSiamo alla vigilia di Capodanno e, come di consueto, tra una portata e l’altra del cenone e prima del fatidico countdown verso il nuovo anno, ci si lancia in bilanci più o meno definitivi sul passato. Per quanto riguarda il campionato di Serie A, il 2025 inizierà con l’ultima giornata del girone d’andata, ma prima di proiettarci verso ciò che sarà, faremo anche noi un nostro bilancio, limitandoci ad analizzare quanto accaduto nella diciottesima giornata di campionato.alla diciottesima giornata – calciomercato.itCaratterizzato da tre big match (Lazio-Atalanta, Juventus-Fiorentina e Milan-Roma), il turno conclusosi ieri sera con Bologna-Verona ha visto come grandi protagonisti in positivo diversi