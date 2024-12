Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della ventesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera ilsi è scontrato in prima serata su Rai 1 con Questi fantasmi. Su Rai 2 Raiduo con Ale e Franz. Rai 3 ha trasmesso invece La valanga azzurra, Rete 4 invece Assassinio sul Nilo e Italia 1 Il cavaliere oscuro.Ma chi si è aggiudicato il primato nella gara di? Chi ha totalizzato il maggior numero di telespettatori?Ricordiamo che ildi Alfonso Signorini aveva da pochissimo iniziato a carburare, dopo un avvio di stagione del tutto deludente rispetto alle aspettative, salvo crollare di nuovo nellascorsa settimana.A partire da oggi, poi, Auditel ha introdotto una novità rispetto al conteggio dei dati. Il dato comprende tutte le visioni in streaming, in diretta e in differita, nell’arcostessa giornata Auditel (che si chiude all’1.