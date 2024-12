Lanazione.it - Gli Oscar per le due ruote. Premiato il giovane Del Medico

Al diciottenne di Crociale di Pietrasanta, Fabio Del, campione del mondo juniores su pista e agli organizzatori ciclistici versiliesi i duedel ciclismo 2024 per la zona della Versilia. Delè stato una delle stelle del ciclismo italiano. Appena maggiorenne, tesserato per la società Velo Club Scuola del Ciclismo di Empoli ha confermato i suoi grandi mezzi su pista. Talento purissimo, che sogna di poter raggiungere vette sempre più alte. Dopo i due titoli italiani conquistati nel 2023 nella velocità e nel keirin, si è riconfermato nel 2024 campione italiano della velocità sulla pista del velodromo Enzo Sacchi a Firenze, per poi volare in Cina e conquistare nel keirin la prestigiosa maglia iridata di Campione del Mondo grazie a un finale di gara eccezionale. Un successo che ha dato lustro al ciclismo italiano e toscano in campo mondiale.