Tvzap.it - “GF”, lite furiosa tra Helena e Shaila: volano parole pesanti

Leggi su Tvzap.it

News tv. “GF”,tra. Ieri sera, 30 Dicembre 2024, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show condotto come sempre da Alfonso Signorini. Il pubblico da casa ha assistito in diretta tv ad una fuoriosatra, durante la quale sono volate. ( dopo le foto)Leggi anche: “GF”, Pamela Petrarolo abbandona la casa: il motivo è serioLeggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato eliminato ieri sera: il nome che ha avuto la peggioLeggi anche: “Grande Fratello”, la confessione di Javier fa infuriare Lorenzo:reagisce cosìLeggi anche: “Grande Fratello”, la concorrente in crisi: vuole lasciare la casa “GF”,traL’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello è terminata con unafraPrestes eGatta.