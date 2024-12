Quifinanza.it - Fringe benefit 2024 esentasse, entro quando devono essere messi in pagamento

Leggi su Quifinanza.it

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di novità per i, i quali, a partire proprio da domani 1° gennaio, potranno continuare aderogati, anche se sarà necessario stare attenti alle novità che sono state introdotte..I limiti previsti per ilsono stati confermati anche per il prossimo anno: isarannofino ad un importo pari a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori, importo che sale a 2.000 euro nel caso in cui i beneficiari abbiano dei figli a carico. Viene introdotta, inoltre, un’importante novità, che riguarda i dipendenti fuori sede, che potranno beneficiare del cosiddetto bonus affitto. Questa nuova misura a sostegno dei lavoratori dipendenti prevede l’aumento della non tassabilità deiper i neoassunti che, per esigenze di lavoro, debbano spostare la propria residenza di oltre 100 chilometri.