Ilrestodelcarlino.it - Fabrizio Curcio sarà il nuovo commissario per l’alluvione e la ricostruzione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana

Bologna, 31 dicembre 2024 – L’impasse è stata superata. L’accordo per la nomina aperè arrivato:, già capo della Protezione civile nazionale dal 2015 al 2017 e dal 2021 al luglio 2024, succederà al generale Francesco Figliuolo nel delicato ruolo, per guidare gli interventi diin. Una decisione arrivata nell’ultimo giorno disponibile: Figliuolo, nominato vice direttore dell’Aise, prenderà incarico già domani. Così la nota di Palazzo Chigi: “Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in seguito alle interlocuzioni intercorse con la Presidenza della Repubblica e con le Regioni interessate, in particolare la Regione, intende proporre al primo Consiglio dei ministri utile la delibera per la nomina dell'ing.