Cosa si mangia a Roma per il cenone di Capodanno? I piatti tipici tutti da gustare

Dopo il 24, il 25 e il 26 dicembre, si attende la fine dell’anno per festeggiare ilricco di aspettative. LEGGI ANCHE:–re le lenticchie aè una tradizione, ma vi siete mai chiesti se vannote prima o dopo la mezzanotte?Il 31 dicembre molte persone non perderanno occasione di riunirsi e trascorrere del tempo insieme. Ogni città ha un menù tipico, ecco quali sono idi: scopriamoi dettagli., quali sono idi?Il menù diprevede quattro portate: antipasto, primo, secondo e dolce. Ognuna sarà accompagnata dal vino e altre bevande.Gli antipasti possono essere di carne, pesce o vegetariani scelti a seconda delle proprie esigenze. Tra i varici sono:Torte salate, come quella con broccoli e salsiccia e ricotta e spinaci;Rotolo ripieno di salmone, carne o verdure;Misto di crostaceiFritto misto, in piena tradizionenesca.