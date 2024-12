Oasport.it - Ciclismo, gli italiani al via nelle prime gare del 2025: appuntamenti d’apertura tra Australia e Spagna

Leggi su Oasport.it

La stagione del grandeincomincerà in, con il tradizionale Tour Down Under, in programma dal 21 al 26 gennaio. Il World Tour aprirà i battenti nell’altro emisfero, ma si correrà anche in Europa con una serie diin(ad esempio Almeria il 19 gennaio, GP Castellon il 25 gennaio, Classica Valenciana il 26 gennaio, Trofeo Calvià il 29 gennaio), senza dimenticarsi dell’AlUla Tour in Arabia Saudita dal 28 gennaio al 1° febbraio.Quali saranno glial viadel? Le startlist del mese di gennaio sono ancora in fase di elaborazione e bisognerà aspettare probabilmente il termine delle festività natalizie per avere un quadro della situazione più chiaro, ma intanto ci sono già delle certezze: al Down Under vedremo all’opera Alberto Bettiol (XDS Astana) e Francesco Busatto (Intermarché-Wanty), Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) sarà al Trofeo Calvià.