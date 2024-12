Tvpertutti.it - Capodanno in TV, programmi e cosa vedere per aspettare il 2025

è uno dei momenti più attesi dell'anno, e la programmazione televisiva gioca un ruolo fondamentale per rendere speciale la notte di San Silvestro. Traimperdibili con le dirette del countdown alla mezzanotte fino alle produzioni originali e ai grandi classici,guardare in TV il 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio? Dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a reti unificate, al via la programmazione serale peril nuovo anno.Rai1 propone il tradizionale concerto L'Anno che Verrà condotto da Marco Liorni. Diodato aprirà la serata intonando Caro Amico Ti Scrivo di Lucio Dalla; sul palco di Reggio Calabria si alterneranno i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Cristiano Malgioglio, Ermal Meta e tanti altri cantanti (QUI il cast completo).