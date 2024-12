Quotidiano.net - Berlino, ferisce i passanti con un coltello: arrestato

, 31 dicembre 2024 – Un uomo ha aggredito a caso alcunie ne ha feriti a coltellate alcuni, due in modo grave. Secondo fonti citate dalla Bild, l'aggressione non avrebbe matrice fondamentalista e l'autore avrebbe problemi psichiatrici. L'accoltellamento è avvenuto intorno alle 11:50 davanti al mercato Rewe in Quedlinburger Strasse a Charlottenburg, una zona piuttosto tranquilla della capitale. La mappa