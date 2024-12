Inter-news.it - Acerbi verso l’addio? L’Inter valuta alternative. Un obiettivo – TS

Francesconon sta dando più garanzie a livello fisico,lesul mercato. Undietro l’acquisto del nuovo difensore secondo Tuttosport. PROBLEMI – Francescoda più di 50 giorni non vede il rettangolo di gioco, precisamente da Verona-Inter conclusasi con il risultato di 0-6. Il difensore ha avuto un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra, pareva poter superare velocemente l’infortunio, eppure salterà anche la Supercoppa Italiana. Di certo queste condizioni non aiutano la dirigenza nella scelta di confermare il calciatore in vista del prossimo anno.lee segue la volontà di Simone Inzaghi di avere giocatori dalla Serie A., il post percon i nomi– L’allenatore non vuole giocatori da formare, ma richiede esplicitamente gente pronta per il campionato italiano.