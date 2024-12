Gqitalia.it - 11 film da vedere al cinema a gennaio

Quali sono idaal2025? Da Better Man, biopic su Robbie Williams, al ritorno nel mondo di Tolkien con ild’animazione Il signore degli anelli: La guerra dei Rohirrim, dal nuovodi Roberto Andò con Toni Servillo e la coppia comica Ficarra e Picone, al musical dell’anno Emilia Pérez, pronto a conquistare Golden Globe e Oscar. Da non perdere anche Mickey 17, il nuovodi Bong Joon Ho (Parasite) e A Complete Unknown con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan.I miglioridaal2025Nosferatu (dal 1°)NosferatuCourtesy of FOCUS FEATURESPer il remake di un classico che riporta le storie dei vampiri alle loro origini, si è mosso Robert Eggers, uno dei maestri della tensione del nuovo millennio, circondato di super stelle.