Tutti gli eventi sportivi che ci terranno attaccati alla tv nel 2025

Niente Mondiali né Europei di calcio, niente Olimpiadi estive o invernali. Eppure, potete stare tranquilli, sarà unall’insegna del grande sport. Si parte subito con quello più seguito e amato dagli appassionati italiani, il calcio.Dal 2 al 6 gennaio, infatti, in Arabia Saudita, nella splendida e luccicante Riyad, andrà in scena la Supercoppa italiana (ormai da anni migrata all’estero per motivi economiche riconducenti alle sponsorizzazioni): si gioca all’Alawwal Park Stadium, dove Inter, Juventus, Milan e Atalanta si sfideranno con la formula Final Four composta da due semifinali e la finale.Ripartono il tennis e il rugbyDieci giorni dopo la conclusione della Supercoppa Italiana, prende il via il grande tennis con gli Australian Open (dal 12 al 26 gennaio). Un torneo nel quale vedremo protagonista il nostro Jannik Sinner che cercherà di bissare la vittoria ottenuta nella scorsa edizione.