Tragedia in Etiopia: camion sovraccarico cade nel fiume, almeno 71 morti

In, un tragico incidente ha causato la morte di71 persone a seguito di uncarico di passeggeri che è finito in un. Lasi è verificata nel distretto di Bona, come riportato in una nota dall'ufficio delle comunicazioni regionali diffusa domenica sera. Wosenyeleh Simion, portavoce del governo della regione di Sidama, ha comunicato lunedì alla Reuters che tra le vittime ci sono 68 uomini e 3 donne.L'evento è accaduto intorno alle 17:30, ora locale, ieri, quando il veicolo ha perso il controllo nello stato di Sidama, a circa 300 chilometri a sud di Addis Abeba. La polizia ha dichiarato su Facebook che due persone sono rimaste gravemente ferite, senza però fornire dettagli sul numero totale di passeggeri presenti a bordo.