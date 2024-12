Thesocialpost.it - Thailandia, incidente in moto: muore turista reggiano

Umberto Monney di 76 anni, originario della provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita inin unstradale mentre si trovava alla guida di una. Lo scontro è avvenuto la vigilia di Natale a Pattaya, una rinomata località turistica sul mare situata non lontano da Bangkok. Da anni trascorreva lunghi periodi in: con la pensione, infatti, alternava le estati nella sua città d’origine agli inverni nel Paese asiatico.L’ha coinvolto un altro scooter su cui viaggiavano un giovane di 25 anni e la sua ragazza. L’impatto, di natura frontale, è stato particolarmente violento. Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione effettuati sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.