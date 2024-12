Ilrestodelcarlino.it - "Sognavo otto leoni. Chiudiamo in bellezza"

Chi c’avrebbe scommesso, quando la società ha puntato su di lui, che a fine anno avrebbe asfaltato la Fortitudo del coach che secondo gli addetti ai lavori doveva venire al posto suo, facendo con questa vittoria una cinquina pazzesca? Spiro Leka se la gode, ma è furbo abbastanza da non cadere nella trappola dell’orgoglio personale in una serata del genere, in cui potrebbe togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "E’ la Vuelle che ha battuto la Fortitudo, non Leka che ha battuto Caja – a domanda risponde -. Non ho alcuna rivincita da prendermi, anche se d’estate quando girano i nomi degli allenatori per la Vuelle il mio non compare mai: sono abituato ad essere una seconda scelta ma non per questo mi abbatto. Ho quasi sessant’anni, il mio percorso l’ho fatto e questo mestiere è fatto così, ogni giorno devi dimostrare; anche se un pizzico di riconoscenza ogni tanto farebbe piacere, in questo dobbiamo imparare dagli Stati Uniti dove sono stato solo un anno e mezzo, ma ancora tutti mi scrivono".