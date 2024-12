Calciomercato.it - Shock in città, agguato al pullman della squadra con pietre e petardi: “Episodio inquietante”

Bruttissimoal ritorno dalla trasferta che è costata l’ennesima sconfitta: in mattinata il comunicato ufficiale del clubSono giorni di contestazioni, da Nord a Sud in Italia, ma accade poi anche che si vada oltre. Non parliamo del Milan, con un San Siro che ieri si è diviso tra qualche coro di sostegno allama soprattutto la dura e continua protesta nei confrontisocietà. E di un proprietario come Gerry Cardinale, invitato nuovamente a cedere la società. Un caos in salsa rossonera che ha portato all’esonero di Paulo Fonseca dopo il pareggio con la Roma: l’allenatore si è presentato davanti alle telecamere, costretto a smentire qualsiasi notizia sul suo allontanamento che poi lo stesso portoghese ha annunciato all’uscita da San Siro. Il comunicato è arrivato invece questa mattina, con Sergio Conceicao pronto a subentrare.