Scuolalink.it - Scuola dell’infanzia: iscrizioni e novità per l’anno scolastico 2025/2026

Leggi su Scuolalink.it

Leperallasono ufficialmente aperte dal 20 gennaio al 6 febbraio. Questa finestra temporale riguarda i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiranno tre anni entro il 31 gennaio. Per i bambini che compiranno tre anni tra il 1° febbraio e il 31 marzo, sono previste anche le pre-. Ecco tutte le informazioni necessarie per partecipare al processo di iscrizione e leintrodotte. Iscrizione online e pre-Leperpotranno essere effettuate esclusivamente online, tramite il portale Vivo. La procedura è semplice e permette alle famiglie di gestire l’iscrizione direttamente da casa, senza doversi recare fisicamente nelle scuole. È importante che le famiglie rispettino il periodo di iscrizione, che va dal 20 gennaio al 6 febbraio, per evitare di perdere questa opportunità.