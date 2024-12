Oasport.it - Roland Garros 2025, quando si svolge? Le date dalle qualificazioni alla finale

Sulla terra rossa di Parigi ilsarà tra gli appuntamenti più attesi del panorama sportivo. Nella capitale francese si assegnerà il secondo titolo Slam del, dopo gli Australian Open di scena dal 12 al 26 gennaio. Dal 19 al 23 maggio vi saranno i match delleal tabellone principale. Tanti tennisti si contenderanno l’ambito accesso al main draw. Dal 25 maggio all’8 giugno terrà banco lo Slam transalpino e vedremo se lo spagnolo Carlos Alcaraz saprà raccogliere in tutti i sensi il testimone di Rafa Nadal, dando il viasua legacy su questi campi. Ricordiamo l’affermazione del giovane iberico sul mattone tritato parigino, sconfiggendo in semiJannik Sinner e inil tedesco Alexander Zverev.Sinner, da questo punto di vista, avrà grandi motivazioni per dimostrare di essere molto competitivo non solo sul cemento, ma anche sul rosso.