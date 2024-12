Ilfattoquotidiano.it - “Non mi sei mancato per niente, da vent’anni cerco di ucciderti”: Giancarlo Magalli ritrova Paolo Fox in tv e lo “gela”. Ecco che cos’era successo tra i due

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sai che mi sei tanto?” – “No, tu no”. Botta e risposta serrato (e dai toni sarcastici) traFox eche sino insieme sul piccolo schermo dopo aver lavorato anni fianco a fianco a “I fatti vostri”. Entrambi sono infatti ospiti di Mara Venier nella puntata del 29 dicembre di “Domenica In”, e il siparietto che nasce tra loro due è esilarante.L’OROSCOPO DIFOX A DOMENICA IN – L’astrologo, come da tradizione, a fine anno viene ospitato in diversi programmi per raccontare quale sarà la sorte dei segni zodiacali nei prossimi 12 mesi, e nel salotto domenicale di Rai 1 le buone, vecchie abitudini si ripetono puntuali anche per questo 2024. “Ma queste belle giacchettine che hai, chi te le dà? Amadeus?” chiede la conduttrice nell’accogliere Fox, che per l’occasione sfoggia uno dei suoi capi estrosi e colorati.