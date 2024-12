Lanotiziagiornale.it - Nelle carceri italiane si continua a morire: registrato un nuovo decesso nel penitenziario di Piacenza. Nel 2024 i detenuti deceduti sono stati 244

Leggi su Lanotiziagiornale.it

si. È di questa mattina la notizia di unin unitaliano. A darne notizia è il Garante regionale deidell’Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri, che ricorda come “un detenuto di origine tunisina di 27 anni di età è deceduto questa mattina a causa di un evento critico ancora in corso di definizione tra l’accidentalità e il suicidio, ma in ogni caso dobbiamo ricordare che è morto un uomo”.Cavalieri ricostruisce anche la dinamica del: “L’uomo, collocato nella sezione di isolamento, era stato trasferito ada Ferrara per provvedimento disciplinare. All’inizio della sua presenza agli è stato attribuito un rischio suicidario medio, successivamente tolto. In Emilia-Romagna c’è una crisi del sistema: basta pensare che nelci5 suicidi e ogni giorno registriamo almeno un caso di autolesionismo, ovvero comportamenti che quando non mettono a rischio la vita mettono a rischio la salute dei”, spiega il Garante.