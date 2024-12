Ilnapolista.it - Napoli, Folorunsho alla Fiorentina: bozza di accordo per un prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni (Pedullà)

Leggi su Ilnapolista.it

Ci sono novità sul futuro di. Il centrocampista delsi avvicina sempre di più(che ha la necessità di trovare il sostituto di Bove). La trattativa traè ben avviata. Ne parlando sia Alfredoche Sky Sport.Il giornalista esperto di calciomercato scrive che “Michaelviaggia sempre più spedito verso la”.“La trattativa procede e c’è unaditra il centrocampista e il club viola. Adesso lalavora per perfezionare gli accordi con il, operazione incondiper complessivi 8-9. Trattativa molto bene avviata e fiducia in crescita“., ilvuole prima trovare il sostitutoSky Sport aggiunge in dettaglio che manca prima che ildia l’ok al trasferimento.