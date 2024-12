Lapresse.it - Morte Liam Payne, in 5 accusati di omicidio colposo

Cinque persone sono state accusate per ladel cantante degli One Direction,, in Argentina, dicono le autorità locali. La star 31enne è morta il 16 ottobre dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Si apprende dalla Bbc che la direttrice dell’hotel, Gilda Martin, e il suo receptionist, Esteban Grassi, così come l’amico e manager di, Roger Nores, sono statidi. Ezequiel Pereyra – che lavorava anche lui nell’hotel – e Braian Paiz, un cameriere, sono statidi aver fornito droga al cantante.