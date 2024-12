Quotidiano.net - Migranti, Cassazione: “La valutazione dei Paesi sicuri spetta ai ministri, ma il giudice deve verificare”

Roma, 30 dicembre 2024 – Per scrivere la parola fine sul mancato trattenimento deiillegali in Albania bisognerà attendere che si pronunci la Corte di Giustizia dell'Unione europea. Lo ha stabilito la Corte diche ha accolto la richiesta della Procura generale e "sospeso ogni provvedimento" fino ad allora. Secondo l'"ordinanza interlocutoria" in merito ai ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide emesse dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre scorso, infatti "la designazione" di“può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale" e "ildella convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nellache, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altriche intervengono in sede di concerto".