Ilrestodelcarlino.it - Marcia per la pace. Fervono i preparativi

per la 57esimanazionale per lache si terrà domani. L’appuntamento è alle ore 15,30 all`Anfiteatro del Parco Miralfiore e, attraverso varie tappe, arriverà alla cattedrale di Pesaro dove alle 21 sarà celebrata la Messa presieduta dall’arcivescovo Sandro Salvucci. L’iniziativa è organizzata dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la, la Caritas italiana, l`Azione cattolica, Pax christi Italia, il Movimento dei focolari, l`Agesci, le Acli, Libera con l`Arcidiocesi di Pesaro e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Lungo il percorso si alterneranno testimonianze e letture di brani che richiameranno il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale dellasul tema: "Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua".