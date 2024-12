L’Inter sorride per la Supercoppa | tre infortunati recuperano per la trasferta saudita

Leggi su Ilnerazzurro.it

InterItaliana. Il 2024 delsi è chiuso ieri sera all’Unipol Domus di Cagliari con una vittoria 0-3 contro i rossoblu di Davide Nicola. La vittoria ha riportato, seppur per qualche ora, i nerazzurri in vetta alla classifica, poi recuperata dall’Atalanta con il pareggio maturato a Roma contro la Lazio, in attesa di vedere cosa farà il Napoli contro il Venezia oggi alle 15:00.Chiusa un’annata straordinaria come questa, la truppa di Simone Inzaghi ora festeggerà il nuovo anno per poi partire subito per l’Arabia, dove il 2 gennaio, a Riyadh, si giocherà la prima partita del 2025, nonché la semifinale del nuovo format dellaItaliana, proprio contro l’Atalanta. Proprio il tecnico del, Simone Inzaghi,in vista dellanella penisola arabica.