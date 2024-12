Lettera43.it - LeBron James compie 40 anni: carriera, record e numeri del campione Nba

Sports Illustrated lo definì «Il prescelto» già agli inizi della suacestistica., vera leggenda vivente del basket Nba nonché fra gli sportivi più influenti del panorama mondiale,40e da 22 è protagonista della pallacanestro a stelle e strisce. Quattro i titoli per il ragazzo di Akron, ottenuti con le maglie di Miami Heat (back to back fra 2012 e 2013), Cleveland Cavaliers (2016) e Los Angeles Lakers (2020), con cui gioca dal 2018. Forbes ha certificato il suo patrimonio in 1,2 miliardi di dollari, anche grazie aldi incassi giunti dagli ingaggi: quasi 600 milioni di dollari, di cui 54 arriveranno nella stagione 2025-26.man per minuti giocati in Nba – sono 57.471 distribuiti in 1517 partite di regular season pari a 40 giorni di fila sul campo – alle Olimpiadi di Parigi ha guidato la Nazionale alla medaglia d’oro, sua terza personale.