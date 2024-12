Ilfoglio.it - Le colpe di Paulo Fonseca

Leggi su Ilfoglio.it

Non più di quindici giorni fa queste pagine ospitavano la valutazione che era venuta maturando riguardo al Milan di, ovvero che fosse senza una guida, senza schemi, senza una maggioranza di atleti all’altezza del blasone e delle incombenze anche internazionali. Mera gestione monocorde di un patrimonio depauperato, con crisi continue tra i giocatori di punta, la velleità di affidarsi ai minorenni per sottolineare ipotetichesocietarie, l’ingerenza tossica di un totem catapultato alla scrivania (Zlatan Ibrahimovi?) e la pazienza logicamente azzerata delle curve. Il regalo di Natale, i rossoneri, se lo sono fatti il 29, dopo la partita di tattica pallanotistica contro la Roma: ma a quale prezzo! L’allontanamento del tecnico portoghese era un atto dovuto, stanti anche le relazioni incrinate nello spogliatoio, ma una volta in più stridono come note troppo acute la gestione e soprattutto la comunicazione anche televisiva della faccenda: a cavallo di un incontro importante, con il pensiero a San Silvestro e alle porte una trasferta intercontinentale per giocarsi il più inutile e malfatto dei trofei.