Pianetamilan.it - Il Milan regala un’esperienza unica al piccolo Vinnie: ecco quanto accaduto ieri

Leggi su Pianetamilan.it

(fonte: ac) "Il periodo delle Festività ha assunto una dimensione magica perEssex, un tifoso deldi nove anni di West London, il cui desiderio di Natale si è avverato in modo straordinario. Quello che era iniziato come un commovente regalo di famiglia si è infatti trasformato in un'esperienza. Grazie all’attenzione che ilrivolge ai propri tifosi. La mattina di Natale, un video diche riceveva in regalo un viaggio a sorpresa ao per vedere la sua squadra del cuore, il, affrontare la Roma il 29 dicembre, è rapidamente diventato virale sui social, attirando l'attenzione del Club. Conquistato dalla gioia e dall’emozione di quelle immagini, ilha deciso di rendere ancora più speciale la visita della famiglia Essex con un'esperienza natalizia esclusiva pensata per creare ricordi indimenticabili.