Identità Digitale, attacco hacker contro InfoCert: rubati oltre 5 mln di dati, in vendita sul dark web

Un graveinformatico ha colpito, tra i principali fornitori di Spid e servizi diin Italia. Sono stati sottratti5,5 milioni dipersonali, successivamente messi insulweb. L’attività illecita sarebbe avvenuta a danno di un fornitore terzo, senza compromettere direttamente i sistemi di, come precisato dall’azienda in una nota ufficiale.sottratti ae messi insulweb L’è stato scoperto il 27 Dicembre scorso, quando è comparso su BreachForums un annuncio per ladeial prezzo di circa 1.400 euro. Tra le informazioni rubate figurano 1,1 milioni di numeri di telefono e 2,5 milioni di indirizzi email. Per dimostrare l’autenticità dei, i cybercriminali hanno diffuso una parte di essi come anteprima.