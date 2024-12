Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, le anticipazioni del 30 dicembre: sorpresa per Alfonso e nuovo ingresso

Stasera, lunedì 30, alle ore 21:30 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del. Ledel programma condotto daSignorini con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Questa sera il clima di festa si alternerà a momenti di tensione e grandi emozioni.I concorrenti saranno al centro di sorprese e dinamiche intense: uno tra Bernardo, Emanuele, le Monsè e Zeudi dovrà abbandonare definitivamente il gioco, con il verdetto del televoto che verrà svelato in diretta., ledel 30Tra i momenti più toccanti della serata, il commovente ricordo diD’Apice, che condividerà aun aneddoto personale legato alla notte di Capodanno di 14 anni fa, quando perse il padre. La mamma difarà il suoin studio per unaspeciale.