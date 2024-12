Ilrestodelcarlino.it - Freuler a quota 58. Il nazionale svizzero recordman di presenze

Remooggi dice 58. Se ilscenderà in campo, ed è difficile immaginare che non accada, sarà infatti la sua cinquantottesima partita ufficiale giocata nel 2024 che sta per chiudersi. Il menù delle fatiche di Remo è così suddiviso: 34 partite di campionato, 6 di Champions League, 2 di Coppa Italia e 15 con la Svizzera. Diciamo che nessuno più del centrocampistasi meriterà la settimana di vacanza che Italiano concederà alla squadra dopo la gara col Verona., oltretutto, proprio al Verona, ha segnato il suo ultimo gol nella vittoria per 2-0 al Dall’Ara dello scorso 23 febbraio (l’altro gol lo realizzò Fabbian). In mezzo al campo Remo dovrebbe di nuovo far coppia con Pobega: un tandem che è una delle ragioni per cui nei mesi di novembre e dicembre solo l’Atalanta in Serie A ha raccolto più punti dei rossoblù, 25 la squadra di Gasperini, 19 quella di Italiano.