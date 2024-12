Lettera43.it - Da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 4 milioni all’Hotel Terme Millepini per un progetto innovativo

ha perfezionato undi 4di euro con garanzia Futuro di SACE a favore di Hotel, supportando la realizzazione della piscina termale ad altra profondità PHI 12. La banca ha creduto nel nuovoche prevede la realizzazione di un impianto unico a livello mondiale che avrà importanti ricadute in termini di crescita e promozione sul territorio termale euganeo.L’opera sarà a zero emissioni e classificata come infrastruttura EsgLa piscina PHI 12 avrà un diametro di 12 metri, una profondità di 30 metri e sarà riempita di acqua termale a 32/34°C. Le sue dimensioni eccezionali permetteranno di accogliere attrezzature di grandi dimensioni per effettuare esercitazioni e simulazioni in ambiente subacqueo tutto l’anno. L’opera è stata progettata per essere a zero emissioni e classificata come infrastruttura Esg, evitando l’immissione in atmosfera di oltre mille tonnellate di CO2.