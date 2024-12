Ildifforme.it - Consulta, lo stallo sui giudici prosegue: nel toto-nomi si riflette su Tiziana Parenti

Dopo il monito di Sergio Mattarella e dopo un anno di fumate nere, l'esecutivo Meloni entra nel 2025 e deve sbrogliare un nodo intricato quale è l'elezione di quattrodella. Il quorum in Parlamento è ancora assente e si continua quindi are sui possibili candidati. Tra le novità da prendere in considerazione, spunta il nome del già sostituto procuratore del pool di Milano nell'inchiesta Mani Pulite