Oasport.it - Calendario Mondiali biathlon 2025: orari giorno per giorno, dove si svolgono, programma, tv

Dal 12 al 23 febbraio sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) terranno banco idi. La disciplina con sci stretti e carabina avrà in questo evento il fulcro della stagione e i migliori rappresentanti vorranno essere pronti all’eventualità. Si prospetta una competizione molto aperta in cui l’Italia vorrà recitare un ruolo di primo piano.La formazione tricolore punterà le proprie fiches al femminile su Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, mentre a maschile su Tommaso Giacomel. La sappadina ha vissuto finora una stagione molto difficile,ndo saltare i primi tre appuntamenti stagionali e con l’obiettivo di rientrare nel quarto round ad Oberhof (Germania). Problemi alla schiena per Vittozzi e, indubbiamente, il target principale sarà la rassegna iridata, dal momento che i punti persi nel massimo circuito internazionale rendono praticamente impossibile un recupero per la Sfera di Cristallo.