Calendario Europei e Mondiali pattinaggio artistico 2025: orari giorno per giorno, dove si svolgono, programma, tv

La stagione 2024-dista per vivere la sua fase clou. Una volta archiviata la pre-season, la lunga fase dedicata al Grand Prix e la classica trafila dei Campionati Nazionali, il “circus” del ghiaccio si appresta a disputare gli eventi più importanti di tutta l’annata sportiva, ovvero i Campionatie i Campionati.Come da tradizione, la prima competizione insarà la rassegna continentale che, questa volta, ritorna tra il 29 gennaio al 2 febbraio nuovamente a Tallinn, città estone che aveva già ospitato la gara nel 2022. Iinvece a distanza di nove anni torneranno a Boston, negli Stati Uniti, dal 26 al 30 marzo. Nel mezzo, èroso dirlo, ci saranno anche i Four Continents e iJunior.Nelle scorse ore la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha comunicato in via ufficiale il roster tricolore che prenderà parte agli