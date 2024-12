Oasport.it - Calendario Europei calcio femminile 2025: orari giorno per giorno, tv, quando gioca l’Italia

Dal 2 al 27 luglio, in Svizzera, gliditerranno banco. La fase finale della rassegna continentale sarà tra gli eventi principali da seguire nella prossima estate. Il torneo sarà a 16 squadre e si svilupperà in otto città: Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, San Gallo, Lucerna, Thun e Sion.Le compagini sono state inserite in quattro gironi da quattro. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta (quarti di finale). La finale si svolgerà al St. Jakob-Park di Basilea, lo stesso stadio che ospiterà la gara inaugurale tra Svizzera e Norvegia. Vi sarà anche, facente parte del Gruppo B con Spagna, Portogallo e Belgio.Un girone non semplice per le ragazze allenate da Andrea Soncin che si ritroveranno nuovamente le campionesse del mondo in carica della Spagna nello stesso gruppo, come accaduto nell’ultima Nations League.