Puntomagazine.it - Baronissi, Anna Petta: “Attivato il Progetto GOL, un programma fondamentale per l’inclusione lavorativa e sociale per la nostra Comunità”

L’Assessora Maria Chiara Barrella: “Grazie al“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, il Comune offre nuove opportunità di crescita professionale a disoccupati e persone vulnerabili”Il Comune dicompie un importante passo avanti nel campo delle politiche sociali e attive del lavoro, attivando ilGOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori). Questa iniziativa, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del PNRR – Missione 5 “Inclusione e coesione” e “Politiche Attive del Lavoro e Formazione“, rappresenta una misura chiave per favorire l’inserimento lavorativo delle fasce più deboli e contribuire alla creazione di unapiù coesa e inclusiva.IlGOL, realizzato in collaborazione con il Consorzio Valle dell’Irno e Mestieri Campania – Agenzia per il Lavoro, si rivolge a disoccupati, lavoratori fragili o vulnerabili, e persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.