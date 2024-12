Lapresse.it - Ascolti tv ieri 29 dicembre, Affari Tuoi da record

Uno sguardo dal cielo su Rai1 vince la sfida deglitv della prima serata di, domenica 29. Il film con Denzel Washington e Whitney Houston è stato visto da 2.203.000 telespettatori, per uno share del 14,15%. Su Canale 5 la serie ‘Tradimento’ ha registrato 2.129.000 telespettatori, share 13,88%. Su Rai 3 ‘Report’ ha ottenuto nella presentazione 1.333.000 (7,13%), nel programma 1.733.000 (10,24%) e nel segmento Plus, in seconda serata, 1.098.000 (7,81%). Su Italia 1 il film ‘Batman Begins’ ha registrato un netto di 985.000 telespettatori, share 6,41%. Su Rai 2 il film ‘Una famiglia mostruosa’ ha ottenuto 879.000, con il 5% di share. Su Rete 4 ‘Zona Bianca’ è stato visto da 778.000 telespettatori, con uno share 5,49%. Su La7 il film ‘Revenant – Redivivo’ ha registrato 418.