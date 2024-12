Iltempo.it - Amarone Aneri, il vino d'eccellenza che rinuncia al mercato tradizionale

"Esclusivo", secondo il dizionario della lingua italiana, significa "riservato a un numero ristretto e qualificato di persone". Ed è proprio questa l'essenza dell', und'. In quest'ottica si inserisce la decisione delladi riservare il suoa una selezione di ristoranti e alberghi di prestigio, oltre che alla regalistica aziendale di alto livello. L'unica altra possibilità per acquistarlo è il contatto diretto con l'azienda produttrice. "Niente più- spiega Giancarlo, presidente della società - niente più siti online, enoteche o supermercati, che continueranno invece a rappresentare i canali di distribuzione per il resto della nostra produzione, dal Prosecco al Pinot, sia bianco che nero. L', invece, essendo un prodotto speciale e prodotto in quantità limitate, richiede una distribuzione altrettanto particolare".