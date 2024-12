Gamberorosso.it - A Roma c’è un bistrot che sforna le madeleine in tanti gusti differenti

Si apre al mattino con le golosità di pasticceria, ci si viene a pranzo o per prendere il tè e si chiude a serata inoltrata, con cocktail fatti a mestiere. L’aspetto è quello di un elegante salotto in stile Belle Epoque. Nato quasi un decennio fa,è nel quartiere Prati, tra il caos di uffici e centri decisionali, ma dagli esordi rappresenta un riferimento per una pausa giusta, tra un'ambientazione raffinata e buona cucina.La propostaSi entra in un'atmosfera rarefatta qui da, con una proposta che copre con disinvoltura l'intera giornata. Al comando dei fornelli lo chef Simone Maddaleni mette a punto un menu ampio e versatile, che cambia tra stagione e creatività. Piatti raffinati, come la fregola con astice e burro acido, e tante preparazioni totalmente fatte in casa: le ottime paste ripiene, i lievitati come il pan brioche o la strepitosa focaccina, l'assiette di salumi di mare, la terrina di foie gras di anatra.