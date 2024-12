Lanazione.it - "Villaggio tirolese fino alla Befana". Da Merano l’ok alla proroga 2025. Ora il nodo resta quello della Fiera

"Siamo pronti a prolungare il mercatino, anche se comprendo le esigenze degli antiquari". Guenther Tarneller non contento di garantire la presenza sua e degli altri due socigrande operazione Natale, lancia nel piatto l’ultimo asso,ra tenuto prudentemente nella manica. Perchè cambierebbe il profilo dei due mesi aretini, chiudendo il cerchio delle feste. Ma anche perchè è una disponibilità destinata ad aprire una scelta non facile. "È chiaro che la nostra unica condizione è di poter usufruire anche a gennaio di piazza Grande". Inevitabile, se anche lo volessero (e non lo vogliono) sarebbe impensabile traslocare ildel nord da una piazza all’altra, salvo assumere Mary Poppins per il trasloco. Quindi? Nel clima trionfale di queste ore gli altri protagonisti sulla scena non si pronunciano.